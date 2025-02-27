В ЕЦБ назвали биткоин неподходящим активом для резервов

Советник ЕЦБ Юрген Шааф в интервью Cointelegraph заявил, что биткоин не подходит для национальных государственных резервов.

По его словам, первая криптовалюта является ненадежным инструментом из-за высокой волатильности, отсутствия реальной экономической ценности и подверженности манипуляциям.

«Биткоин не укрепит стабильность валюты, а лишь усилит спекуляцию и перераспределение богатства», - отметил Шааф.

По мнению советника, стратегические резервы, такие как запасы сырья или энергетических ресурсов, имеют конкретную экономическую пользу, в то время как криптовалюты подобных преимуществ не предлагают.

Шааф также отверг сценарий, при котором центральные банки могут добавлять другие цифровые активы в свои резервы. Он подчеркнул, что альтернатива в виде диверсифицированного портфеля криптовалют — еще более рискованное решение.

Заявления представителя ЕЦБ прозвучали на фоне волны волатильности на крипторынке. Накануне курс приблизился к $86 тыс., а суточный отток из BTC-ETF превысил $1 млрд.

Напомним, 22 февраля власти Монтаны, Северной Дакоты и Вайоминга отказались поддерживать локальные законопроекты о биткоин-резерве.

Ранее в VanEck подсчитали, что в случае принятия подобных инициатив возникнет дополнительный спрос на первую криптовалюту в размере $23,5 млрд.