ЦБ РФ откладывает внедрение цифрового рубля на более поздний срок

Внедрение цифрового рубля в широком масштабе начнется позднее запланированного срока. Об этом сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на встрече с банками, организованной Ассоциацией банков России.

"Наши намерения - перейти к массовому внедрению цифрового рубля несколько позже, чем первоначально планировалось, а именно после того, как отработаем все детали в пилоте и проведем консультации с банками по экономической модели, которая наиболее привлекательна для их клиентов, для бизнеса, для людей", - сказала Набиуллина, которую цитируют росСМИ.

По ее словам, проект продолжается, пилот проходит успешно, в нем принимают участие 15 банков, 1700 граждан и порядка 30 компаний.

"Новую дату массового запуска мы сможем назвать позже", - добавила она.

Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с 15 августа 2023 года проводит пилот с реальными цифровыми рублями. Постепенно количество участников пилота расширяется за счет как физлиц, так и юрлиц. Также увеличивается число тестируемых видов операций. Ожидалось, что внедрение цифрового рубля в широкий оборот предполагается начинать поэтапно с 1 июля 2025 года.

В Беларуси также хотят внедрить свой цифровой рубль. В 2026 году планируется выйти на трансграничные платежи, а в 2027-м — на розничные платежи.