Администрация Трампа отменяет более 90% грантов USAID на около $57 млрд

Администрация Дональда Трампа заявила, что прекращает действие более 90% грантов Агентства США по международному развитию (USAID), предоставленных в рамках внешней помощи. Об этом пишет CNN со ссылкой на судебный иск, оспаривающий полную приостановку иностранной помощи.

В общей сложности было прекращено почти 5800 грантов USAID, а более 500 контрактов – сохранено. Общая максимальная стоимость сохраненных грантов составляет около $57 млрд.

В дополнение к отмене грантов USAID было отменено около 4100 государственных грантов, а около 2700 – сохранено.

Администрация Трампа уточнила, что "все еще остается 297 контрактов, нуждающихся в пересмотре".

Значительное сокращение внешней помощи является ударом по работе некоммерческих организаций и подрядчиков. Программы помощи по всему миру остановились из-за масштабного замораживания финансирования и пересмотра миллиардных объемов помощи.

Согласно поданному иску, госсекретарь Марко Рубио в среду, 26 февраля, "принял окончательное решение по каждой награде на индивидуальной основе, решив либо сохранить награду, либо прекратить ее действие в соответствии с условиями документа или независимого юридического органа как не отвечающего национальным интересам и внешней политике Соединенных Штатов".

В то же время истцы в заявлении отказались от утверждения, что Рубио лично пересматривал все решения о расторжении контрактов, утверждая, что "одному человеку или даже группе людей было бы невозможно содержательно пересмотреть все эти контракты и решения за столь короткий период".