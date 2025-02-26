Последнее обновление: 26.02.2025 18:08

В Беларуси разрабатывают программу по увеличению доли отечественных товаров в торговле

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) разрабатывает программу по увеличению доли отечественных товаров в торговле. Об этом заявила журналистам заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Наталья Василевская.

"Министерство антимонопольного регулирования и торговли работает над созданием программы, по которой будет действовать для того, чтобы доля отечественных товаров была увеличена. Это предусматривает и активизацию работы с нашими отечественными производителями, их поддержки, и контрольные мероприятия для недопущения необоснованного ввоза товаров. Сейчас еще говорить о комплексном документе рано, но мы над ним очень плотно работаем", - сказала Василевская, которую цитирует БелТА.

Она признала, что поставленная на 2024 год задача по удельному весу отечественных товаров в торговле не выполнена.

"Поэтому в начале года мы уделяем пристальное внимание тому, что нужно сделать, какие меры предпринять, чтобы выполнить доведенные показатели", - отметила замминистра.

По ее словам, в 2024 году доля товаров отечественного производства составила 56,4%. При этом продовольственных - 76,3%, непродовольственных - 37,3%. Эти показатели необходимо увеличивать, сказала Василевская.

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