Последнее обновление: 17.02.2025 18:07

Сотрудники МАРТ выявили в магазинах сети «Соседи» нарушения

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) выявило нарушения в магазинах сети «Соседи», которых, согласно реестру, насчитывается 250 в республике.

Как сообщило ведомство, проведенные проверки в Могилеве, Витебске, Минске, Лиде и других городах свидетельствуют, что в 86% торговых объектов «Соседи» допускались нарушения действующего законодательства.

В частности, установлены факты реализации товаров с истекшими сроками годности, несоблюдения обязательных ассортиментных перечней, отсутствия необходимых средств измерений, информации для потребителей, оформления не на должном уровне ценников и др.

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