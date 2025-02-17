Сотрудники МАРТ выявили в магазинах сети «Соседи» нарушения

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) выявило нарушения в магазинах сети «Соседи», которых, согласно реестру, насчитывается 250 в республике.

Как сообщило ведомство, проведенные проверки в Могилеве, Витебске, Минске, Лиде и других городах свидетельствуют, что в 86% торговых объектов «Соседи» допускались нарушения действующего законодательства.

В частности, установлены факты реализации товаров с истекшими сроками годности, несоблюдения обязательных ассортиментных перечней, отсутствия необходимых средств измерений, информации для потребителей, оформления не на должном уровне ценников и др.