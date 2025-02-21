МАРТ отреагировало на название продукции с аббревиатурой SS

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) считает недопустимым использование в названии продукции аббревиатуры SS.

Как сообщает пресс-служба ведомства, при рассмотрении обращения гражданина ведомство установило выпуск одним из предприятий глазированных сырков "ДеSSерт вишневый брауни", в наименовании которых использовались стилизованные буквы SS. Материалы были оперативно направлены МАРТ в органы внутренних дел.

Гродненской областной комиссией по проведению оценки символики, атрибутики и информационной продукции была рассмотрена упаковка названной продукции.

По результатам рассмотрения органами внутренних дел производителю направлено предложение о смене названия товара. По имеющейся информации, производство глазированных сырков с таким названием приостановлено.