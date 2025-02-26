Минфин Беларуси анонсировал очередное замещение евробондов гособлигациями

В четверг состоится плановая замена белорусских еврооблигаций с погашением 28 февраля 2030 года (Беларусь-2030, ISIN XS1760804184 / US07737JAC71) на государственные облигации выпуска 336-го выпуска.

Как сообщает Минфин, к процедуре допущены заявки, поданные держателями и верифицированные в порядке, определенном постановлением правительства и Национального банка №643/20 от 26 сентября 2022 года «О проведении отдельных операций с государственными ценными бумагами».

Депозитарий-нерезидент — Национальный расчетный депозитарий (РФ). Номинальная стоимость одной облигации $1000.

Размер ставки процентного дохода, сроки его выплаты и погашения облигаций соответствует ставке и срокам по еврооблигациям Беларусь-2030.

Расчеты по облигациям будут производиться в белорусских рублях по курсу Нацбанка, установленному за три рабочих дня до даты погашения облигаций и (или) выплаты процентного дохода.

В рамках замены держателям будет выплачен аккумулированный процентный доход по еврооблигациям Беларусь-2030 с учетом подтверждения ими прав владения ценными бумагами на соответствующие даты выплаты дохода, установленные эмиссионными документами.

В последний раз замещение проводилось 24 февраля. Облигации заменили 1149 владельцам, прошедшим верификацию в Республиканском центральном депозитарии ценных бумаг.