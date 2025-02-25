Последнее обновление: 25.02.2025 11:19

В Украине разрабатывают приложение для автоматического сбивания "шахедов" FPV-дронами

Украинская компания разрабатывает программное обеспечение, которое автоматизирует сбивание вражеских беспилотников зенитными FPV-дронами и минимизирует в этом процессе участие человека.

Проект под названием Sky Hunter представила украинская компания LLC Art Development на Defense Tech Innovations Forum 2025 от Brave1.

Программа анализирует данные с украинских радаров, отслеживает координаты воздушной цели в режиме реального времени и визуализирует их на панели управления. Система автоматически рассчитывает траекторию полета FPV-дрона и по команде ведет его к уничтожению цели.

Как рассказали ЭП разработчики проекта, Sky Hunter предназначен для защиты стратегических объектов от российских разведывательных и ударных БПЛА типа Shahed, Molniya, Zala, Supercam. Систему можно интегрировать в различные зенитные FPV-дроны, которые производятся в Украине.

Команда успешно испытала свое решение на полигоне, получила оценку от экспертов из кластера Brave1, а сейчас дорабатывает свой продукт перед выходом на боевое дежурство и ищет инвесторов для ускорения разработки.

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