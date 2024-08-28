Новая украинская ракета-дрон «Паляниця» стоит меньше миллиона долларов

Новый украинский реактивный дрон «Паляниця» стоит меньше миллиона долларов, и военные надеются с помощью частного сектора сократить стоимость его производства. Об этом министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сказал агентству Associated Press.

«Частный рынок невероятно быстро выдает решения», - сказал вице-премьер, в сферу ответственности которого входят новые технологии.

Следующим шагом, по его словам, будет наращивание объема производства нового оружия.

О первом успешном боевом применении новой разработки, дальнобойной ракеты-дрона «Паляниця», президент Украины Владимир Зеленский сообщил 24 августа.

Он не раскрыл технические характеристики «Паляницы», однако отметил, что в ее зоне поражения оказываются 20 российских военных аэродромов. Портал Defense Express на основе карты, которую показала пресс-служба президента, предположил, что дальность «Пяляницы» составляет до 750 км.

Специалист, участвующий в разработке украинских дальнобойных видов оружия, сказал AP, что «Паляниця» была разработана за полтора года с нуля и не является развитием наработок советского времени.

По словам специалиста, который ради безопасности пожелал остаться анонимным, эта ракета-дрон стартует при помощи твердотопливного разгонного двигателя, а затем летит на основном турбореактивном двигателе.