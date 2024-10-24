Последнее обновление: 24.10.2024 18:00

В Украине запустили производство дешевых тепловизионных камер для FPV-дронов

В Украине запустили производство дешевых тепловизионных камер Курбас-256, разработанных специально для операторов FPV-дронов. Об этом сообщил Ярослав Ажнюк, основатель компании по разработке гаджетов для животных Petcube и новых mill-tech стартапов Fourth Law и Odd Systems.

По его словам, камеры Курбас-256 отличаются высоким качеством изображения, регулировкой контрастности и яркости во время полета, герметичным монтажом для защиты от конденсата зимой, а также функцией псевдоцветного режима.

Цена за единицу колеблется от $150 до $250, в зависимости от количества закупаемых камер.

Тепловизоры разработаны и изготовлены в Украине, что стало возможным благодаря команде Odd Systems, которая учла опыт операторов дронов и обеспечила полный контроль над оборудованием и программным обеспечением.

"И еще раз — тепловизоры для FPV по $150/шт. Работающие лучше тех, что используют сейчас. Стоят вдвое меньше. И сделаны в Украине", – подчеркнул Ажнюк, которого цитируют украинские медиа.

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