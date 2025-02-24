Инфляция в еврозоне в январе ускорилась до 2,5%, в ЕС - до 2,8%

Потребительские цены в еврозоне в январе 2025 года увеличились на 2,5% в годовом выражении. Об этом говорится в окончательном отчете статистического управления Европейского союза (Eurostat).

Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с декабрьскими 2,4%. Динамика инфляции совпала с предварительной оценкой и с консенсус-прогнозом аналитиков.

По сравнению с декабрем цены снизились на 0,3%.

Потребительские цены без учета таких волатильных факторов, как стоимость энергоносителей, продуктов питания и алкоголя (индекс CPI Core, который отслеживает Европейский центральный банк), в прошлом месяце выросли на 2,7% в годовом выражении после такого же повышения месяцем ранее.

Цены на продукты питания, алкоголь и табачную продукцию выросли на 2,3% после роста на 2,6% в декабре. Рост цен на энергоносители ускорился до 1,9% после повышения на 0,1% месяцем ранее. Услуги стали дороже на 3,9%.

В 27 странах ЕС рост цен в годовом выражении в январе составил 2,8% после повышения на 2,7% месяцем ранее. Относительно предыдущего месяца цены в ЕС не изменились.

Самая низкая инфляция была отмечена в Дании (1,4%), Ирландии, Италии и Финляндии (1,7%). Самый высокий рост потребительских цен зафиксирован в Венгрии (5,7%), Румынии (5,3%), и Хорватии (5,0%).

В Германии годовая инфляция сохранилась на уровне 2,8%, во Франции - на уровне 1,8%. В Испании инфляция ускорилась до 2,9% после 2,8% месяцем ранее, в Италии до 1,7% с 1,4% в декабре,