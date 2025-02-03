Годовая инфляция в еврозоне в январе неожиданно ускорилась до 2,5%

Потребительские цены в еврозоне в январе увеличились на 2,5% в годовом выражении. Об этом говорится в предварительном отчете статистического управления Европейского союза (Eurostat).

Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с декабрем 2024 года, когда она составила 2,4%, и обновила максимум с июля прошлого года.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) увеличились на 2,7%, как и месяцем ранее. Эксперты в среднем ожидали роста на 2,6%.

Согласно предварительным данным, повышение стоимости услуг в минувшем месяце составило 3,9% против 4% в декабре, рост цен на продукты питания, алкоголь и табачную продукцию замедлился до 2,3% с 2,6%. Промышленная продукция в январе подорожала на 0,5%, как и в декабре, энергоресурсы - на 1,8% (+0,1% месяцем ранее).

Потребительские цены в еврозоне в январе понизились на 0,3% относительно предыдущего месяца. В декабре было отмечено их повышение на 0,4% в помесячном выражении.

Окончательные данные о динамике инфляции в еврозоне за январь будут обнародованы 24 февраля.