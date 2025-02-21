В Польше у границы с Беларусью обнаружили воздушный шар

21 февраля в Подляском воеводстве обнаружили воздушный шар с небольшим грузом, упавший на торфяник недалеко от города Сокулка, в 10 км от границы с Беларусью. Об этом сообщает RMF24.

Профильные службы еще обследуют шар. Высота самого воздушного шара достигала около 4 метров, диаметр – около 2 метров. Пакет, который им транспортировали, имеет размеры 40х50х60 см.

По многим признакам, это может быть очередной попыткой контрабанды сигарет.

Два похожих шара обнаружили в ноябре 2024 года, тогда к ним был прикреплен груз сигарет без польского акциза.