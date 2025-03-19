Последнее обновление: 19.03.2025 10:09

Польша планирует установить противопехотные мины на границе с Беларусью

Польша планирует задействовать противопехотные мины на линии оборонительных укреплений "Восточный щит" на границе с Беларусью и РФ. Об этом заявил замглавы польского Минобороны Павел Бейда в эфире радиостанции RMF FM.

"Это будет одним из элементов "Восточного щита", - сказал Бейда.

По его словам, Польше необходимо до миллиона противопехотных мин, их собираются производить внутри страны.

"Это будут делать заводы Польской оружейной группы, но я не хочу вдаваться в подробности", - рассказал политик.

Как сообщалось, главы оборонных ведомств Польши, Литвы, Латвии и Эстонии 18 марта сделали совместное заявление о том, что они рекомендовали своим правительствам выйти из Оттавской конференции о запрете противопехотных мин. В качестве причины такого решения они назвали ухудшение ситуации в области безопасности в регионе.

Оттавская конвенция о запрете противопехотных мин вступила в силу в 1999 году, к ней присоединились 164 государства.

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