До конца 2025 года в РФ планируют подключить банки к сервису для анализа криптотранзакций

Росфинмониторинг планирует до конца 2025 года начать полноценное подключение российских банков к своему сервису «Прозрачный блокчейн», который позволит устанавливать связь клиентов с криптовалютными транзакциями. Об этом пишет РБК со ссылкой на замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу Антона Лисицына.

По его словам, пилот находится на финальной стадии согласования.

«Рассчитываем, что до конца года мы завершим внедрение, чтобы это было нативно в кредитных организациях, чтобы это не было неким инородным телом, которым мегарегулятор в лице Банка России и Росфинмониторинг как координатор антиотмывочной системы заставляют пользоваться», - сообщил чиновник.

На данный момент к сервису «Прозрачный блокчейн» подключены более 12 000 пользователей — сотрудников правоохранительных органов и зарубежных подразделений антиотмывочной разведки, например, в странах СНГ.

Ожидается, что внедрение инструмента унифицирует обмен информацией между банками для проведения криптокомплаенса и позволит снизить риск разглашения конфиденциальных сведений.

«Прозрачный блокчейн» встроят в систему личных кабинетов, при этом технологию можно будет доработать «под нужды банков». На первом этапе подключение кредитных организаций к сервису не будет обязательным.

«Мы даем банкам возможность [выбирать], и с ЦБ находимся в диалоге, следует ли изменять методические рекомендации действующие, чтобы стимулировать банки использовать сервис», - отметил Лисицын.

Чиновник указал на «кратный» рост числа связанных с криптовалютами подозрительных операций за последние три года. Однако благодаря «Прозрачному блокчейну» ведомство смогло существенно продвинуться в проведении финансовых расследований по данным фактам, добавил он.

В апреле 2024 года стало известно о реализации пилотного проекта по установлению связей между фиатными и криптовалютными операциями пользователей, в котором принимают участие ЦБ РФ, Росфинмониторинг и пять крупных банков.

В июне генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил о контроле над трансграничным перемещением криптовалют россиян с помощью специального ПО.

Ранее Банк России обязал 19 кредитно-финансовых учреждений проверить трансграничные переводы физлиц-резидентов, связанные с приобретением криптовалют.