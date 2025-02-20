Миссия МВФ проведет переговоры с властями Украины о пересмотре седьмого механизма расширенного финансирования

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) в Киеве начинает переговоры с украинскими властями о пересмотре седьмого механизма расширенного финансирования (EFF). Об этом говорится в пресс-релизе МВФ.

«Миссия МВФ во главе с Гэвином Греем начинает сегодня в Киеве переговоры с представителями украинской власти о седьмом пересмотре Механизма расширенного финансирования (EFF)», – отметила Присила Тофано, постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) в Украине.

Представители Международного валютного фонда сосредоточатся, в частности, на вопросах налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики, устойчивости долга и реформ управления.

Если Украина успешно пройдет седьмой пересмотр программы EFF, в государственный бюджет поступит $917,5 млн.

Как сообщает Укринформ, за почти два года действия программы расширенного финансирования Украина успешно завершила шесть пересмотров – впервые в истории сотрудничества с МВФ. Это позволило привлечь в государственный бюджет Украины около $9,8 млрд из $15,5 млрд, предусмотренных программой на 2023- 2027 годы.

В 2025 году планируется привлечь $2,7 млрд от МВФ по результатам четырех квартальных обзоров.