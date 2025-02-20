Binance.US возобновила операции с долларом США

Американская биржа Binance.US возобновила депозиты и выводы средств в долларах США спустя почти 18 месяцев ограничений. Об этом говорится блоге компании.

Пользователи снова могут пополнять и выводить доллары США, используя банковские счета, покупать криптовалюту через систему ACH и торговать в парах с USD. Полноценный доступ к сервису клиенты получат в ближайшие дни.

Список доступных услуг: ввод и вывод средств в USD; покупка и продажа криптовалют за USD; конвертация между USD и криптовалютой; торговля парами с USD; плановые покупки цифровых активов.

Binance.US приостановила долларовые депозиты летом 2023 года вскоре после иска Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Регулятор обвинил Binance в отсутствии регистрации у американского подразделения.

Напомним, 10 февраля Binance и SEC подали совместное ходатайство о приостановке судебного производства на 60 дней. Это связано с созданием специальной целевой группы по цифровым активам, а также ожиданиями возможных изменений в криптовалютном законодательстве.