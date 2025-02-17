ЦБ РФ обновит основания для блокировки счетов россиян

Банк России обновит основания для блокировки счетов в банках в рамках «антиотмывочного» закона, пишет РБК.

Банки смогут отказывать клиентам в проведении операций, а в крайнем случае расторгать договоры с ними.

Речь идет о транзакциях физических лиц, выявленных «на основании индикаторов», которые будет передавать банкам Росфинмониторинг. Перечень индикаторов не указан, но ими могут быть частые переводы небольших сумм в регионы, где активны террористические организации, использование анонимных платежных средств (криптовалюты, электронные кошельки), переводы через третьи страны, включенные в серые списки FATF, резкое увеличение объема операций, не соответствующее обычной активности клиента, предположил генеральный директор юридической компании «Митра» Сослан Каиров.

В контур мониторинга также должны будут попадать операции клиентов банков с цифровым рублем, драгоценными металлами, государственными средствами. Под повышенный контроль подпадут переводы в адрес нотариусов, адвокатов и самозанятых. Кроме того, ЦБ добавил несколько факторов, указывающих на риск-профиль клиента банка: это статус иностранного агента или оказание клиентом услуг в интернете через сайты, которые входят в реестр запрещенных Роскомнадзором.

Регулятор также вводит ограничения для финансовых компаний из черного списка ЦБ: финансовых пирамид, нелегальных кредиторов или форекс-дилеров. Все операции организаций из этого списка и их посредников, а также переводы клиентов в их пользу будут считаться подозрительными.