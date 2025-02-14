Последнее обновление: 14.02.2025 18:00

США выделят Польше $11 млрд на военные нужды

США выделят Польше $11 млрд на военные нужды в рамках программы Foreign Military Finance. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в пятницу по итогам переговоров с главой Пентагона Питом Хегсетом.

"Это $11 млрд финансовой поддержки, которая напрямую влияет на трансформацию и модернизацию Войска Польского и, таким образом, укрепляет наше военное сотрудничество", - сообщил глава Минобороны Польши в соцсетях.

Он подчеркнул, что "польско-американский союз никогда не был таким крепким, как сейчас".

Глава Пентагона находится с визитом в Польше, где проводит ряд встреч с руководством страны.



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