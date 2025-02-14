Telegram-кошелек Wallet открыл бескомиссионный доступ к USDT

Пользователи кастодиального мини-приложения Wallet в Telegram получили возможность покупать стейблкоин USDT от Tether с нулевой комиссией.

Опция реализована при поддержке платежной сети Mercuryo и в сотрудничестве с инфраструктурной платформой The Open Platform для разработчиков в экосистеме The Open Network (TON).

«Предложение поможет Wallet достичь своей цели по ускорению массового внедрения криптовалют, предлагая самый простой способ для тех, кто еще не стал аборигеном в пространстве», - заявила команда.

Tether добавила поддержку сети TON для USDT в апреле 2024 года. Согласно данным эмитента, объем предложения стейблкоина на блокчейне превышает $1,16 млрд монет.

В Wallet отметили, что за прошлый год примерно 4,5 млн пользователей приложения совершали транзакции с USDT.

В январе разработчики TON сообщили, что в 2024 году в сети было создано 36,2 млн криптокошельков — в 55 раз больше, чем за предыдущий период. Одним из основных факторов всплеска показателя они назвали интеграцию USDT.

Напомним, 21 января Telegram и TON Foundation объявили об эксклюзивном соглашении, которое обязывает встроенные Web3-приложения использовать исключительно сеть TON.

В сообществе посчитали это усилением «монополии» сети в экосистеме мессенджера.