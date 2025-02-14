Правительство Беларуси подкорректировало размеры заграничных командировочных. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Роман Головченко.

Как сообщила пресс-служба правительства, актуализированы размеры суточных для 46 стран и расходов по найму жилья для 40 стран.

«С учетом правоприменительной практики уточнены отдельные нормы, регулирующие порядок возмещения расходов при командировках», - говорится в комментарии пресс-службы.

В частности, при поездке в Китай суточные снижены до $65 (ранее $70).

Для поездки в США суточные снизили до $95 (ранее $110), в Россию - $25 долларов. Отдельные размеры суточных - от $25 до $40 - установлены для Москвы, Санкт-Петербурга, Астрахани, Калининграда, Мурманска, Новосибирская, Самары, Сочи, Твери и Владивостока.

Ознакомиться с размером заграничных командировочных можно здесь.

В таблице приведены также размеры возмещения суточных расходов по найму жилья.