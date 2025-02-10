Украина и ЕИБ заключили соглашения на €116,5 млн для восстановления энергетики и инфраструктуры

Украина и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) заключили соглашения, предусматривающие финансирование восстановления энергетики и критической инфраструктуры. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Подписание состоялось во время встречи Шмыгаля с президентом ЕИБ Надей Кальвиньо.

Согласно первому соглашению, ЕИБ выделяет €16,5 млн на восстановление критической инфраструктуры и внедрение энергоэффективности.

Второе соглашение открывает путь для получения €100 млн на восстановление объектов водо-, теплоснабжения и водоотведения, а также на модернизацию основных социальных услуг в сферах образования, здравоохранения и жилищном секторе.

В целом портфель проектов ЕИБ в Украине является одним из крупнейших и состоит из 25 проектов на сумму €4,95 млрд. Это проекты в сфере транспорта, социальной инфраструктуры и энергетики.

В понедельник, 10 февраля, в украинскую столицу прибыла руководительница Европейского инвестиционного банка Надя Кальвиньо.

Недавно Киев посещала президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо.

Во время своего визита она заявила, что ЕБРР в 2025 году планирует инвестировать не менее €1,5 млрд на поддержку экономики и бизнеса Украины в военное время.