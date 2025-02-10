В ЕЦБ предупредили центробанки о рисках интеграции биткоина

Европейский центральный банк пересмотрит отношения с любым национальным ЦБ, который добавит биткоин в свои резервы. Об этом в интервью Reuters заявил член правления ЕЦБ Пьеро Чиполлоне.

Учреждение будет вынуждено в подобных случаях оценить риски, связанные с соглашениями РЕПО и своп-линиями, пояснил чиновник. Он добавил, что пока нет признаков возможной интеграции первой криптовалюты каким-либо центробанком еврозоны.

«Мы проведем оценку, если это произойдет», - отметил Чиполлоне.

Он считает, что цифровое золото не подходит на роль резервного актива, а его привлекательность основана на спекулятивном интересе.

«Я пытаюсь рационально подумать, почему я должен инвестировать в биткоин или другую криптовалюту. Единственное разумное объяснение — если кто-то думает, что цена всегда будет расти. У него нет никакой базовой стоимости, нет актива, который бы его поддерживал, нет модели заработка», - пояснил финансист.

В январе стало известно, что в Центральном банке Чехии приняли решение проанализировать возможности диверсификации резервов за счет биткоина. Страна не входит в еврозону, но является членом ЕС.

Чиполлоне также отверг сравнение биткоина с золотом, несмотря на общие характеристики вроде дефицитности и восприятия как средства сбережения. То, что центробанки инвестируют в драгметалл, он во многом объяснил историческими традициями.

«Отчасти это связано с наследием, но золото имеет внутреннюю, коммерческую и промышленную ценность. У биткоина ничего этого нет», - полагает Чиполлоне.

При этом он подчеркнул, что оба актива совершенно непрактичны для платежей. В этом отношении чиновник выразил большую обеспокоенность касательно стейблкоинов.

Пока «стабильные монеты» широко не применяются в качестве платежного средства, но несомненно будут, признал Чиполлоне.

«Это вызывает беспокойство. Если люди в Европе начнут использовать стейблкоины для оплаты, учитывая, что большинство из них американские и основаны на долларах, они будут переводить свои депозиты в США», - отметил он.

В этом качестве активы вроде USDT или USDC способны составить конкуренцию предполагаемому цифровому евро.

CBDC от ЕЦБ из-за планируемых лимитов на транзакции и депозиты рассматривается в первую очередь как средство для розничных оплат. По словам Чиполлоне, центробанк изучает различные инновационные функции для цифрового актива вроде условных платежей. В таких случаях перевод денег будет осуществляться автоматически при наступлении или отсутствии какого-либо события или условий, пояснил он.

Чиновник не согласился с мнением, что ЕЦБ запаздывает с запуском CBDC. Работа «идет по плану», заверил он.

Чиполлоне также обратил внимание, что после выборов в Европарламент активизировался процесс создания законодательной базы для цифрового евро. Этому способствовали и внешние политические факторы.

«Тот факт, что президент США так решительно выступил с идеей продвижения по всему миру стейблкоинов, деноминированных в долларах, очевидно, является сигналом», - подчеркнул представитель ЕЦБ.