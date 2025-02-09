Трамп подписал приказ о сокращении финансирования Южной Африки

Президент Дональд Трамп подписал указ о сокращении финансовой помощи США Южной Африке. Об этом сообщает Reuters.

По последним данным правительства США, в 2023 году Соединенные Штаты выделили почти 440 миллионов долларов на помощь Южной Африке.

Министерство иностранных дел Южной Африки заявило в ответ, что в указе "не хватает фактической точности и не признается глубокая и болезненная история колониализма и апартеида Южной Африки".

Белый дом заявил, что Вашингтон также разработает план переселения белых южноафриканских фермеров и их семей в качестве беженцев.

В Белом доме заявили, что американские чиновники будут принимать меры для оказания приоритетной гуманитарной помощи, включая прием и переселение через Программу приема беженцев США для африканцев в Южной Африке, которые в основном являются белыми потомками первых голландских и французских поселенцев.

Трамп заявил, не приводя доказательств, что в Южной Африке конфискуют землю и что с определенными классами людей обращаются "очень плохо".

Близкий к Трампу миллиардер Илон Маск, который родился в Южной Африке, заявил, что белые южноафриканцы стали жертвами "расистских законов о собственности".

Президент ЮАР Сирил Рамафоса, который в прошлом месяце подписал закон, облегчающий государству экспроприацию земли в общественных интересах, защитил эту политику и заявил, что правительство не конфисковало ни одной земли. По его словам, эта политика была направлена на выравнивание расового неравенства во владении землей в стране, где большинство населения составляют чернокожие.