Японский финрегулятор призвал Apple и Google заблокировать приложения пяти криптобирж

Японский финрегулятор Financial Services Agency (FSA) подал Apple и Google официальный запрос на блокировку приложений пяти незарегистрированных криптовалютных бирж. Об этом сообщает Nikkei.

В список вошли Bybit, MEXC Global, LBank Exchange, KuCoin и Bitget.

Согласно информации, Apple уже выполнила требование. Компания также неоднократно предупреждала платформы о запрете на предложение услуг гражданам Японии. Google не ответила на запрос регулятора.

В обоих случаях ограничение не будет ретроактивным. Пользователи, на чьих устройствах приложения уже были скачаны на момент блокировки, смогут продолжить взаимодействие с «проблемными» продуктами в обход запрета.

Власти страны издали первое предупреждение о запрете на деятельность незарегистрированных криптобирж еще в 2018, однако многие компании продолжили обслуживать граждан страны. Запрос на блокировку приложений — первая подобная мера со стороны регулятора.

В декабре 2024 года правительство Японии выразило скептическое отношение к идее создания национального биткоин-резерва.