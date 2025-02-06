Греция призывает ЕС отменить ограничения на оборонные расходы государств-членов

Министр обороны Греции Никос Дендиас заявил, что Европейский Союз должен отказаться от наложения жестких фискальных ограничений на оборонные расходы для своих членов. Об этом Дендиас сказал во время визита на Кипр в среду, 5 февраля.

Глава греческого Минобороны призвал выделять больше денег на военные расходы, сообщает АР.

"Наша оборонная автономия, к которой мы все стремимся, не может быть достигнута в этих узких рамках, поэтому я надеюсь, что Европейский Союз может вернуться к здравому смыслу", – сказал он.

Дендиас также "заверил наших трансатлантических друзей", что более сильная в военном смысле Европа не лишит Европу обязательств перед НАТО, а наоборот, является "полностью совместимой и полезной".

Его слова прозвучали через два дня после того, как лидеры ЕС встретились в Брюсселе для неформальных переговоров об увеличении военных расходов и наращивании оборонной промышленности.

Некоторые члены ЕС утверждают, что фискальные правила блока, который состоит из 27 стран-членов, сдерживают их от расширения оборонных бюджетов, поскольку Россия продолжает войну в Украине.

По информации СМИ, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила вариант приостановления действия этих правил для увеличения расходов на оборону.