НБУ обвинил криптокредитора BitCapital в оказании нелегальных услуг

Украинский онлайн-сервис BitCapital, выдающий займы в стейблкоинах USDT, создал незаконную схему по предоставлению услуги кредитования. Об этом сообщает НБУ.

Регулятор получил свыше 700 обращений граждан, которые жаловались на высокие процентные ставки, неправомерные начисления, агрессивную политику взыскания долгов и непрозрачность условий кредитования.

Проверка Нацбанка показала, что BitCapital формально предоставлял ссуды в USDT, но фактически выдавал кредиты в гривне в обход законодательства.

«Выявлены системные нарушения: превышение предельно допустимых процентных ставок, манипуляции с раскрытием информации о реальной стоимости кредита, введение потребителей в заблуждение об условиях договора», - отметили в НБУ.

До момента выполнения всех требований законодательства о деятельности на финансовом рынке компании запрещено осуществлять деятельность на территории Украины.

«Сфера виртуальных активов находится в состоянии формирования, что создает потенциальные риски для манипуляций со стороны недобросовестных участников рынка. Отсутствие комплексного правового регулирования приводит к появлению опасных схем», - добавили представители регулятора.

НБУ передал материалы проверки в Нацполицию и БЭБ с просьбой принять меры для прекращения противоправной деятельности BitCapital.

Также регулятор выявил ряд финансовых учреждений, сотрудничавших с сервисом, и намерен подготовить механизмы по защите легальных участников финансового рынка от подобных «партнерств».

Ранее БЭБ через суд потребовало заблокировать криптовалютную биржу Kuna по обвинению в неуплате налогов. Основатель компании Михаил Чобанян принял решение закрыть платформу и прекратить коммерческую деятельность в Украине.

Напомним, в сентябре 2024 года НБУ призвал коммерческие банки объединить усилия для мониторинга P2P-переводов клиентов во избежание махинаций по установленным с 1 октября лимитам в 150 тыс. гривен.