Последнее обновление: 04.02.2025 17:11

Лукашенко пообещал разобраться с правительством из-за вывода инвесторами валюты из страны

Лукашенко 4 февраля на встрече с доверенными лицами пообещал разобраться с правительством из-за вывода инвесторами валюты за пределы страны.

По его словам, во время доклада генпрокурора Андрея Шведа проблема вывода валютных средств из страны затрагивалась.

Как выяснилось, за год за границу были выведены не десятки миллионов денежных средств, а сотни.

"Доложили, что нет проблем: если и вывели за год, 15 миллионов или сколько-то. Оказывается, не миллионы, а сотни миллионов", - возмутился Лукашенко.

Ранее он поручал не допускать, чтобы уходящие из Беларуси зарубежные инвесторы "необоснованно" выводили валютные средства, заработанные в синеокой.

"Дивиденды выводят. Они что, лично сами заработали эти деньги? Скудную зарплату нашим людям заплатили, сами смотались за границу и вывели еще деньги. Это что, нормально? Поэтому в ближайшее время мы разберемся с правительством, как они реализовывали те решения, которые мною были приняты", - пообещал пенсионер.



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