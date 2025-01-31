ЦБ Чехии рассмотрит диверсификацию резервов за счет биткоина

Центральный банк Чехии (CNB) одобрил предложение по анализу возможностей инвестирования в дополнительные классы активов, включая биткоин.

Исходя из полученных выводов правление примет решение о следующих шагах. В случае положительного исхода чешский центробанк станет первым известным регулятором, владеющим цифровым золотом.

Инициативу выдвинул глава CNB Алеш Михл. Он предложил разместить в биткоине до 5% из €140 млрд резервов.

Между тем глава ЕЦБ Кристин Лагард 30 января исключила возможность добавления биткоина в резервы центральных банков в еврозоне (Чехия не входит в ее состав). Она сослалась на проблемы с ликвидностью, безопасностью и надзором.

В декабре власти Чешской Республики приняли закон, который упрощает операции для криптокомпаний и вводит налоговые льготы для держателей цифровых валют.