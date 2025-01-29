Суверенный фонд Норвегии получил рекордный доход в 2024 году

Суверенный фонд Норвегии за 2024 год получил $222 млрд прибыли долларов (для сравнения: в 2023 году показатель дохода достиг отметки в $213 млрд).

Таким образом доходность фонда выросла на 13%, что увеличило его общую стоимость до $1,75 трлн.

Новый рекорд обеспечен прошлогодним бумом акций технологических компаний, отмечает агентство AFP.

Созданный в 1990 году Суверенный фонд Норвегии (он же Нефтяной фонд) - самый большой фонд национального благосостояния в мире. Он управляется Norges Bank Investment Management - подразделением норвежского Центробанка.

По состоянию на 2024 год фонд владел долями в 8 763 компаниях в 71 стране мира, стоимость его активов составляла приблизительно 1,5% от мирового фондового рынка. Основная задача Суверенного фонда Норвегии - финансирование государства на случай падения прибыли от продажи нефти и газа, приносящей основной доход бюджету страны. Правительство имеет право тратить 3% стоимости фонда в год.