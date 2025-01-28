Франция начала расследование в отношении Binance

Французские следователи начали судебное расследование в отношении криптовалютной биржи Binance. Об этом сообщает Reuters.

Согласно информации, платформу обвиняют в отмывании денег, налоговом мошенничестве, незаконном обороте наркотиков и другой противоправной деятельности.

Ранее СМИ сообщали, что с февраля 2022 года французский филиал Binance находится под предварительным расследованием в связи с предполагаемыми незаконным предоставлением криптовалютных услуг и невыполнением обязательств по борьбе с отмыванием денег.

Действующий на тот момент CEO Binance Чанпэн Чжао призвал «игнорировать FUD и фейковые новости». По его словам, во Франции проверки регулируемых предприятий без предварительного уведомления «являются нормой для банков, а теперь и для криптовалют».

Напомним, власти Нигерии обвиняют Binance Holdings Limited в отмывании денег и валютных спекуляциях на общую сумму до $34,4 млн. В рамках отдельного дела компании вменяют уклонение от уплаты налогов.

До октября 2024 года по этому делу также проходил топ-менеджер платформы Тигран Гамбарян, однако правительство Нигерии сняло с него все обвинения. Другому сотруднику биржи — Надиму Анджарвалле — удалось тайно покинуть страну.

Таким образом Binance является единственным ответчиком по делу. Потенциально компании грозит штраф в размере $10 млрд.