Китай выделит $137,5 млрд на ИИ-гонку

Банк Китая выделит 1 трлн юаней ($137,5 млрд) в течение пяти лет для финансовой поддержки ИИ-компаний. Об этом говорится в заявлении организации.

Учреждение намерено «укрепить фундамент» для индустрии искусственного интеллекта. Банк поддержит строительство центра ИИ-вычислений, вспомогательных объектов и инфраструктуры. Также предоставят финансовую защиту вроде страхования имущества для повышения способности предприятий контролировать риски.

Создана специальная система для содействия интеграции и модернизации ИИ-технологий и промышленных ресурсов. Для основных технологических предприятий откроют каналы финансирования на рынках капитала.

Банк Китая намерен поддерживать новые направления вроде союза искусственного интеллекта с робототехникой, экономикой, биопроизводством и другими секторами. Учреждение окажет предприятиям помощь в выходе на международный уровень.

Напомним, в январе Дональд Трамп объявил об инвестициях частного сектора на сумму $500 млрд в инфраструктуру искусственного интеллекта. Эксперты выразили сомнения относительно реалистичности столь масштабного финансирования.

Тем временем китайский ИИ-стартап DeepSeek представил модель, которая лучше и дешевле американских конкурентов, чем вызвал обвал на рынках акций и криптовалют.