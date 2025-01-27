Новости о китайской модели ИИ DeepSeek обвалили акции технологических компаний

Китайский стартап DeepSeek выпустил новую бесплатную модель искусственного интеллекта с открытым кодом, которая считается конкурентоспособной с моделями OpenAI и Meta. В течение выходных она стала топовым приложением в App Store, а в понедельник спровоцировала падение цен на акции технологических компаний, пишет CNBC.

В компании утверждают, что модель DeepSeek R1 была разработана всего за два месяца и обошлась всего в $6 млн. При этом она превзошла новейшую модель OpenAI(o1) в нескольких независимых тестах.

Первым на себе падение из-за DeepSeek ощутили японские компании, связанные с американскими ИИ-компаниями.

Акции Advantest, которая поставляет технику для Nvidia, упали на 7,99%, Tokyo Electron – почти на 4%, Softbank Group (владеет разработчиком чипов Arm) – на 5,4%, Furukawa – на 9,8%, Fujikura – на 8%.

Шумиха вокруг нового продукта DeepSeek связана с тем, что ее модель искусственного интеллекта имеет крайне низкую стоимость и способность работать на не самых современных процессорах. Это заставило рынок усомниться в обоснованности высоких оценок таких компаний, как Nvidia.

Если информация о DeepSeek полностью соответствует действительности, это бросает вызов представлению, что китайские технологии искусственного интеллекта на годы отстают от американских аналогов.

"DeepSeek демонстрирует, что можно создавать мощные модели искусственного интеллекта по более низкой цене. Это может серьезно изменить инвестиционный ландшафт всей цепи ИИ-индустрии, которая зависит от высоких затрат небольшого количества ведущих игроков", - пояснил в комментарии Fortune Вэй-Серн Линг, управляющий директор швейцарского банка UBP.

Разработка DeepSeek "ставит под сомнение тезис о том, что значительные капитальные и операционные расходы Кремниевой долины являются наиболее приемлемым подходом к развитию искусственного интеллекта", добавил Ниргунан Тиручелвам, руководитель отдела потребительских и интернет-технологий сингапурской компании Aletheia Capital.

"Это ставит под сомнение огромные ресурсы, выделенные на искусственный интеллект", - сказал он.