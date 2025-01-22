Последнее обновление: 22.01.2025 18:00

SEC создает рабочую группу с целью разработки нормативной среды для рынка криптоактивов

Администрация нового президента США Дональда Трампа предпринимает первые шаги к изменению регулирования рынка криптовалют.

Трамп в ходе своей предвыборной кампании обещал создать более дружелюбную среду для криптоактивов.

Временно исполняющий обязанности Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США Марк Уэда объявил о создании рабочей группы, целью которой будет "разработка всеобъемлющей и четкой нормативной базы для криптоактивов".

"Задачей рабочей группы будет помочь SEC определить четкие регуляторные границы, предложить реалистичные пути для регистрации, разработать разумные схемы раскрытия информации и взвешенно распределять ресурсы для обеспечения правоприменения", - говорится в сообщении регулятора.

Уэда занимает пост главы SEC временно, пока предложенный Трампом кандидат – юрист Пол Аткинс ждет своего утверждения в этой должности Сенатом.



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