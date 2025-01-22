Мелкие денежные переводы в Армении освободили от декларирования

Комитет государственных доходов Армении внес разъяснение в правила декларирования денежных переводов.

Как сообщил глава ведомства Эдуард Акопян в интервью Общественному телевидению страны, транзакции на сумму до $754 не требуют обязательного декларирования.

По словам руководителя налогового органа, это правило распространяется на все не облагаемые налогом операции, включая денежные переводы между членами семьи и небольшие международные транзакции. Например, перевод в $126 между супругами или получение $100 из-за рубежа не потребуют подачи декларации.

Акопян отметил, что решение принято на основе тщательного анализа банковских операций. Исследование показало, что значительная часть денежных переводов в стране не превышает установленного порога в $754.

Порог в $754 применяется к каждой отдельной транзакции, а не к общей сумме подобных операций.

В Комитете госдоходов уточнили, что данное правило касается личных денежных переводов, которые классифицируются как дарение.

В Армении власти с 2025 года резко расширили систему всеобщего декларирования доходов. Все наемные работники, кроме иностранных граждан, должны будут подать налоговые декларации за 2024 год через электронную систему Комитета государственных доходов.

Система автоматически генерирует большую часть информации о трудовых доходах из базы налоговой службы. Декларанты должны также указать нетрудовые доходы, включая арендную плату и банковские вклады. Денежные подарки и займы подлежат декларированию, но не облагаются налогом.

В отличие от государственных служащих, обычные граждане отчитываются только о доходах, а не о расходах. Исключение составляют социальные расходы на образование и медицинское страхование в армянских учреждениях, по которым можно получить налоговый вычет до 100 тысяч драмов (около $250).

Подать декларацию можно через сайт Комитета госдоходов после электронной идентификации через систему "Ес ем", личный кабинет налогоплательщика, ID-карту или специально настроенную SIM-карту. Срок подачи - до 1 мая 2025 года. За нарушение сроков предусмотрены штрафы от 5 до 50 тысяч драмов, а за сокрытие доходов - увеличение налога в полтора раза.