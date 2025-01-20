Почти треть валютной выручки компаний из РФ застряла за рубежом из-за новых санкций США

Российские экспортеры из-за ужесточения санкций США против банковского сектора РФ могут оставить за рубежом до 30% валютной выручки. Об этом пишет РБК со ссылкой на MoneyRoo.

Предприниматели указывают, что это существенно усложняет финансовое состояние компаний, ограничивая их способность проводить дальнейшие операции, в частности импортные закупки.

Особенно ощутимы эти трудности для компаний, которые занимаются сырьевым экспортом и поставкой высокотехнологичного оборудования.

Отмечается, что основные проблемы возникают при расчетах с партнерами в странах, где широко используется доллар США, или через банки, тесно сотрудничающие с американскими финансовыми учреждениями.

Если российский банк находится под санкциями США (внесен в список SDN), компаниям приходится обращаться к другим банкам, которые еще не подпали под ограничения. Однако даже в таких случаях иностранные банки часто блокируют платежи из-за опасений секторных санкций.

Задержки в возврате валютной выручки тормозят импорт в Россию, вынуждая экспортеров ограничивать расчеты с контрагентами. В ответ на это компании все чаще пользуются услугами платежных агентов, спрос на которых вырос на 10-20%.

В то же время транзакционные издержки заметно увеличились, достигая 5-20% из-за комиссий, валютных рисков и других дополнительных расходов.