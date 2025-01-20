Последнее обновление: 20.01.2025 15:24

В Украине усовершенствуют процедуру оценки активов неплатежеспособных банков

Фонд государственного имущества и Фонд гарантирования вкладов физических лиц подписали меморандум о совершенствовании оценки активов неплатежеспособных банков. Об этом ФГИУ сообщил в Facebook.

«Команда Фонда государственного имущества и Фонда гарантирования вкладов физических лиц подписала меморандум, который предусматривает совместную работу по разработке и совершенствованию процедур оценки и оценки активов неплатежеспособных банков, банков с временной администрацией и банков, находящихся в процессе ликвидации», - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Подписанный документ предусматривает совместную работу команд фондов в области оценки активов неплатежеспособных банков, банков с временной администрацией и находящихся в процессе ликвидации в соответствии с их полномочиями и компетенцией; доработку методики независимой оценки активов этих банков; определение методологических основ разработки и внедрения автоматизированного модуля оценочных процедур для нужд Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Отмечается, что будет создана рабочая группа для решения вопросов по определению методологической основы разработки и внедрения автоматизированного модуля оценочных процедур.

Кроме того, к процессу будут привлечены международные эксперты.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц за 2024 год продал активы ликвидируемых банков на аукционах на общую сумму почти 1,4 млрд грн.

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