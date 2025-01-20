Экспорт легковых автомобилей из Китая в РФ в 2024 году вырос на 30,5%

Экспортные поставки легковых автомобилей из Китая в Россию в 2024 году выросли на 30,5% и составили рекордные $15,2 млрд. Об этом свидетельствуют расчеты Интерфакса на основе данных Главного таможенного управления КНР.

В декабре объем экспорта автомобилей из КНР в РФ снизился к ноябрю на 3,7%, до $1,38 млрд, продолжив падение третий месяц подряд после всплеска в августе-сентябре до отметок $1,6-1,8 млрд.

Поставки грузовиков за год упали на 12,4% до $2,7 млрд. В прошлом месяце объем их экспорта из КНР в РФ подскочил м/м в 1,9 раза до $207,2 млн.

Экспорт из Китая в РФ частей и принадлежностей для моторных транспортных средств за год вырос на 29,5%, составив $2,65 млрд. В декабре из Китая было ввезено автокомпонентов почти на $259,3 млн (+2,9% к ноябрю), что стало рекордным объемом по году. При этом среднемесячный объем их ввоза в прошлом году составлял около $221 млн.