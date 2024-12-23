Китай в январе-ноябре увеличил экспорт автомобилей в Россию на 28,6%

Экспортные поставки легковых автомобилей из Китая в Россию в январе-ноябре 2024 года выросли на 28,6%, до $13,8 млрд. об этом свидетельствуют расчеты Интерфакса на основе данных Главного таможенного управления КНР.

В ноябре объем экспорта автомобилей из КНР в РФ снизился к октябрю на 4,3%, до $1,43 млрд, продолжив падение второй месяц подряд после всплеска в августе-сентябре до отметок $1,6-1,8 млрд.

Поставки грузовиков в январе-ноябре рухнули на 12,7%, до $2,5 млрд. В прошлом месяце объем их экспорта из КНР в РФ вырос м/м на 4,6%, до $108,6 млн.

Экспорт из Китая в РФ частей и принадлежностей для моторных транспортных средств за 11 месяцев вырос на 29,3%, составив $2,39 млрд. В ноябре из Китая было ввезено автокомпонентов почти на $252 млн (-15,8% к октябрю).

Экспортные поставки автомобилей из КНР в РФ заметно росли в августе-сентябре, что было связано, в частности, с повышением коэффициентов утилизационного сбора на 70-85% с 1 октября, которое Минпромторг предварительно анонсировал в июле. С 1 октября также была утверждена долгосрочная шкала индексации утильсбора на 10-20% каждый год в течение следующих 5 лет. Ближайшее повышение в параметрах шкалы состоится с 1 января 2025 года.