В Беларуси количество выявленных поддельных денег в 2024 году снизилось на 20%

Нацбанк Беларуси опубликовал отчет о выявленных в банковской системе поддельных денежных знаках за девять месяцев 2024 года.

Согласно информации, количество выявленных подделок снизилось на 20% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Всего в банковской системе выявлено 484 поддельных денежных знака, из которых 482 – банкноты, 2 – монеты.

Основное количество выявленных поддельных денежных знаков составили доллары США – 78,7%. Доля поддельных российских рублей составила 12,2%, евро – 7,9%, белорусских рублей – 1,0%.

В Минске выявлено 49,2% всех поддельных денежных знаков, в областях республики – в пределах 5,0- 16,1%. Поддельные денежные знаки были изъяты из денежного обращения в 51 населенном пункте.

За 9 месяцев 2024 года выявлялись поддельные доллары США номиналами 100 и 50 долларов – 86,4% и 13,4% соответственно, 20 долларов – 1 банкнота.

Причем выявленные поддельные доллары США являлись ранее известными разновидностями подделок.

Поддельные российские рубли выявлялись номиналами 5000, 2000 и 1000 рублей, основное количество составили банкноты номиналом 5000 рублей – 84,7%.

В указанном периоде в банкнотном строении поддельных евро преобладали банкноты номиналом 50 евро – 63,2%, выявлены единичные подделки евро номиналами 500, 200, 100, 20, 5 и 2 евро.

Из выявленных поддельных банкнот евро 24 из них новой серии ”Европа“ – 21 банкнота номиналом 50 евро, 2 банкноты – 20 евро, одна банкнота – 5 евро.

За 9 месяцев 2024 года выявлены поддельные белорусские рубли только образца 2009 года номиналами 100 и 20 рублей – 4 и 1 штуки соответственно, в отличие от того же периода 2023 года, когда были выявлены поддельные банкноты образца 2009 года номиналами 100, 50, 20 и 10 рублей – 1, 2, 12 и 2 штуки соответственно, а также две подделки образца 2000 года номиналом 20000 рублей.

Подделки белорусских рублей изготовлены без имитации элементов защиты.

«Оценка использованных способов воспроизведения изображений поддельных банкнот свидетельствует о том, что с использованием полиграфических технологий изготовлены более 94% поддельных долларов США (в основном плоская печать, а также глубокая печать), 75% поддельных евро (в основном плоская печать, а также глубокая печать), 10% поддельных российских рублей (плоская печать). Для воспроизведения изображений остальных поддельных банкнот использованы технологии репрографии – принтерные устройства (в основном струйная печать, а также электрофотография)», - говорится в сообщении регулятора.