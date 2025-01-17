Минюст США оштрафовал BitMEX на $100 млн

В США за нарушение закона о банковской тайне оштрафовали на $100 млн оператора биржи криптодеривативов BitMEX, компанию HDR Global Trading Limited.

Управляющая платформой фирма умышленно не разработала и не внедрила эффективную программу по борьбе с отмыванием денег (AML) и процедуры «Знай своего клиента» (KYC).

«Крайне важно, чтобы все финансовые учреждения, включая криптовалютные биржи, соблюдали эти правила для защиты экономики и национальной безопасности нашей страны. Вынесенный приговор посылает четкий сигнал, что компании, которые намеренно нарушают эти нормы […], столкнутся с последствиями», - заявил прокурор Южного округа Нью-Йорка Мэтью Подольски.

Согласно судебным документам, Артур Хэйес, Бенджамин Дело и Сэмюэль Рид основали BitMEX примерно в 2014 году. Через год в качестве директора по развитию бизнеса к компании присоединился Грегори Дуайер.

На протяжении длительного времени биржа обслуживала клиентов из США и вела операции через офисы в стране без регистрации в CFTC и реализации программ AML.

По утверждению правоохранителей, руководство платформы и компания знали о нарушениях требований законодательства. Кроме того, они предприняли меры для сокрытия истинного характера деятельности от американских банковских структур, чтобы «перекачивать миллионы долларов».

Хэйес и Дело признали себя виновными в феврале 2022 года, Рид заключил сделку с властями в марте, а Дуайер — в августе.

BitMEX признала вину в июле 2024 года.

Напомним, в рамках урегулирования гражданского иска CFTC биржа в 2021 году заплатила $100 млн штрафа.

Наложенные регулятором финансовые санкции на Хэйеса, Дело и Рида составили по $10 млн для каждого.