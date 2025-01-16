Последнее обновление: 16.01.2025 16:53

Германия инвестирует в энергосектор Армении €69 млн

Правительство Армении на заседании 16 января 2025 года одобрило подписание соглашения о финансовом сотрудничестве с Германией, направленного на масштабное развитие возобновляемой энергетики и повышение энергоэффективности в стране.

В рамках договоренностей Банк реконструкции Германии предоставит Армении кредит в размере €26 миллионов на реализацию четвертого этапа программы развития возобновляемой энергетики и энергоэффективности. Дополнительно выделяется грант в €2 миллиона на консультационные услуги и сопутствующие мероприятия по реализации проекта.

Более того, правительство Германии открывает возможность получения льготного кредита в размере 40 миллионов евро на реализацию пятого этапа той же программы. К этой сумме добавляется грант в 1 миллион евро на консультационные услуги. Примечательно, что получателем средств может выступить как правительство Армении, так и другие заемщики, совместно выбранные обеими странами.

Утвержденное соглашение носит рамочный характер, предполагая последующее заключение отдельных финансовых и кредитных договоров по каждому из указанных проектов.



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