Госдолг Италии достиг рекордного показателя в более чем €3 триллиона

Государственный долг Италии в ноябре еще больше вырос, превысив €3 триллиона и достигнув рекордного уровня. Об этом сообщил в среду центральный банк третьей по величине экономики еврозоны.

Стабильность огромного государственного долга Италии уже давно рассматривается как решающий фактор для выживания еврозоны, сообщает Reuters.

По данным Банка Италии, в ноябре долг Италии вырос до €3005,2 млрд по сравнению с €2981,3 млрд в предыдущем месяце.

По прогнозам правительства, государственный долг страны – уже второй по величине после Греции в еврозоне по отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП) – вырастет до 138% ВВП в 2026 году с 135% в 2023 году.

Если экономический рост в 2025 году будет значительно ниже целевого показателя правительства на уровне 1,2%, как ожидает большинство прогнозистов, соотношение долга к ВВП вырастет еще больше.

Как следствие, рынки могут неохотно покупать итальянские облигации, что увеличит нагрузку на правительство по обслуживанию долга.

В процентах от общих государственных расходов это бремя составило 6,8% в 2023 году, по последним доступным данным, по сравнению с 7,5% годом ранее, согласно данным итальянского казначейства и UniCredit.

Рим, который в прошлом году попал под процедуру Европейского Союза по чрезмерному дефициту, надеется снизить свой дефицит ниже установленного в ЕС потолка в 3% ВВП в 2026 году с 3,8%, запланированных в прошлом году, и 7,2% в 2023 году.