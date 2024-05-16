Италия за 1,4 млрд евро продала долю в энергокомпании ради сокращения госдолга

Власти Италии продали 2,8% акций нефтяной компании Eni за 1,4 млрд евро, пытаясь уменьшить свой значительный государственный долг, сообщает Bloomberg.

В целом власти работают над планом продажи акций в компаниях на сумму около 20 млрд евро до 2026 года, включая доли в старейшем в мире банке Banca Monte dei Paschi di Siena и национальном операторе почтовой связи Poste Italiane.

Полученные средства будут использованы для сокращения долга, который в конце прошлого года колебался на уровне 137% от ВВП страны.

Энергетическая компания Eni, рыночная стоимость которой составляет около 49 млрд евро, за последние годы расширила свою деятельность в сфере добычи природного газа и возобновляемых источников энергии.