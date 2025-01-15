Последнее обновление: 15.01.2025 18:00

Еврокомиссия разместила два выпуска облигаций на €11 млрд

Европейская комиссия разместила два выпуска облигаций на общую сумму €11 млрд.

Привлеченные средства будут использованы для финансирования политических программ Евросоюза, прежде всего NextGenerationEU и поддержки Украины, сообщается на сайте Еврокомиссии.

В первой половине 2025 года Еврокомиссия планирует выпустить облигаций на €90 млрд. Следующая эмиссия запланирована на конец января.

Европейская комиссия уполномочена договорами ЕС занимать средства на международных рынках капитала от имени Евросоюза.

С 2023 года ЕС выпускает единые брендовые облигации, а не отдельно маркированные облигаций для конкретных программ. С этого периода ЕС разместил единых облигаций на €441 млрд. Из этой суммы €366 млрд было потрачено на программы NextGenerationEU. Еще €13 млрд выплачено в рамках Ukraine Facility, в которую заложено до €33 млрд в виде кредитов Украине на период с 2024 по 2027 год.



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