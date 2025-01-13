Литва планирует потратить на оборону в 2025 году около 4% от ВВП

В Литве на нужды обороны в 2025 году направят около 4% ВВП. Об этом сообщила министр национальной обороны Довиле Шакалене.

"Быстрое увеличение оборонного бюджета союзников по НАТО и устойчивая поддержка Украины является вопросом национальной безопасности для всех нас. Литва это понимает... Мы планируем потратить почти 4% ВВП на оборону уже в этом году", - сказала министр, которую цитирует пресс-служба ведомства.

По ее словам, Литва - крупнейший покупатель американского оружия в странах Балтии.

"Наши приобретения в США оцениваются в $1,3 млрд и составляют почти 20% всех наших приобретений (в сфере вооружений)", - уточнила она.

"США последовательно поддерживают развитие нашего военного потенциала. 1 доллар американской помощи возвращается как 3 доллара прямых инвестиций в закупку оружия американского производства", - добавила министр.

Литва закупает в США противотанковые ракетные комплексы Javelin, бронированные вездеходы JLTV, вертолеты Black Hawk, ракетно-артиллерийские комплексы Himars, ракеты AMRAAM для систем ПВО средней дальности NASAMS, беспилотники Switchblade и т.д.