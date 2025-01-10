SpaceX отправила в космос новую партию «спутников-шпионов» для разведки США

Американская компания SpaceX запустила в космос новую партию спутников для Национального разведывательного управления (NRO), входящего в состав Разведывательного общества США. Об этом сообщается на сайте компании.

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома в Калифорнии в пятницу в рамках секретной миссии под названием NROL-153

Первая ступень ракеты приземлилась на беспилотном судне SpaceX в Тихом океане примерно через восемь минут после запуска.

NROL-153 стал уже седьмой миссией, выведенной на орбиту для Национального разведывательного управления США.

Предыдущие шесть миссий также были запущены в космос на ракетах Falcon 9 с космодрома Ванденберг (округ Санта-Барбара штата Калифорния) в период с мая по декабрь прошлого года.

Американская компания SpaceX планирует осуществить седьмой запуск ракетной системы Starship поздно вечером 13 января.