Последнее обновление: 09.01.2025 18:00

SpaceX впервые запустит Starship в январе со спутниками на борту

Американская компания SpaceX планирует осуществить седьмой запуск ракетной системы Starship поздно вечером 13 января. Об этом сообщается на сайте компании.

Если все пойдет по плану, запуск 122-метровой ракетной системы Starship состоится с космодрома в Южном Техасе (США).

Вершина 50-метрового звездолета приводнится в Индийском океане в понедельник, как это было во время его последних трех полетов.

SpaceX также попытается выйти на новый уровень во время предстоящей 7-й миссии.

Например, впервые в истории корабль попытается развернуть полезную нагрузку в космос в виде 10 макетов спутников, «аналогичных по размеру и весу спутникам Starlink следующего поколения, в качестве первой испытательной миссии по развертыванию спутников».

В общей сложности компания рассчитывает, что Starship поможет ей завершить создание огромной спутниковой группировки, которая может насчитывать более 40 тыс. космических аппаратов. В настоящее время в космосе их чуть меньше семи тысяч.

Starship летал уже шесть раз – дважды в 2023 году и в марте, июне, октябре и ноябре прошлого года.

SpaceX 6 января запустила в космос очередную партию интернет-спутников Starlink. Это была первая миссия компании в 2025 году.

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