SpaceX вывела на орбиту еще 23 спутника Starlink

Американская компания SpaceX запустила в космос очередную партию из 23 интернет-спутников Starlink. Об этом сообщается на Space.com.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 23 спутниками на борту был осуществлен с космодрома Ванденберг в Калифорнии.

Первая ступень ракеты вернулась на Землю примерно через восемь минут после старта, как и планировалось.

Он приземлился в Тихом океане на беспилотном судне SpaceX под названием Of Course I Still Love You.

Между тем разгонный блок Falcon 9 вывел на низкую околоземную орбиту 23 спутника Starlink примерно через 65 минут после запуска.

Всего в 2025 году SpaceX запустила 18 миссий Falcon 9, 12 из которых были посвящены продолжению создания группировки Starlink.

В настоящее время компания Илона Маска уже имеет более 6900 активных космических аппаратов Starlink в космосе.