Последнее обновление: 09.01.2025 18:00

В Беларуси подкорректировали порядок ведения кассовых операций и работы с наличными операторами почтовой связи

Постановлением Национального банка № 393 от 17 декабря 2024 г. внесены изменения в Инструкцию о порядке ведения кассовых операций и организации работы с наличными денежными средствами операторами почтовой связи на территории Беларуси.

Как сообщает пресс-служба регулятора, уточнен порядок выдачи национальным оператором почтовой связи (республиканским унитарным предприятием почтовой связи "Белпочта") наличных денежных средств держателям банковских платежных карточек через используемую им специальную компьютерную систему в рамках заключенных с банками договоров, в том числе на дому в сельской местности.

В новой редакции изложен термин "обслуживающий банк". Помимо банков, в него также включены небанковские кредитно-финансовые организации, которые могут осуществлять расчетное и (или) банковское кассовое обслуживание организаций почтовой связи.

Кроме того, введен термин "закрытая почтовая вещь", внесены изменения, учитывающие произведенную автоматизацию процесса формирования сводного денежного отчета и валютного отчета.

В целом инструкция актуализирована "с учетом действующего законодательства и практики ее применения".

Постановление вступает в силу 10 января 2025 г.



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